Не смогли вовремя диагностировать аппендицит: на Львовщине врачей обвиняют в смерти 23-летнего парня

16 июля, 2020, 13:46

Клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОГА подтвердила вину врачей Городецкой центральной районной больницы в смерти 23-летнего Ростислава Комнатного. В конце апреля медики не смогли вовремя диагностировать аппендицит, в результате чего парень умер

Как указано в документе, который есть в распоряжении "Еспресо-Захид", при первичном обращении пациента 23 апреля оказания ему помощи врачами Городецкой ЦРБ не соответствовало стандартам оказания медицинской помощи больным с острым аппендицитом. В частности, Ростиславу комнатный не сделали общего анализа крови и не провели наблюдения в динамике.

23-летний парень обратился в Городоцкую ЦРБ ночью 23 апреля из жалобами на резкую боль внизу живота и рвоту. Однако парня отправили на

амбулаторное лечение, назначив средства от вздутия живота.

"Оказание помощи не соответствовало протоколу предоставления медпомощи по специальности" Хирургия ", утвержденного приказом МЗ", - пришла к выводу клинико-экспертная комиссия. Также в больнице не зафиксированы данные о приеме и отказ в госпитализации, поэтому комиссия делает вывод о том, что документация велась с нарушением. Аналогичные нарушения зафиксированы в работе семейного врача, к которому обращался Ростислав Комнатный - пациенту не сделали общий анализ крови, документацию также вели с нарушением.

Надлежащую помощь Ростислав начал получать только после повторного обращения 27 апреля, когда его состояние резко ухудшилось. Впрочем было уже поздно - парень скончался "вследствие запоздалой госпитализации и гнойного перитонита, вызванного острым аппендицитом".

Семья Ростислава комнатный обвинила в смерти парня врачей и обратилась в правоохранительные органы, было открыто соответствующее уголовное производство. Вывод клинико-экспертной комиссии используют как одно из доказательств по делу, в котором фигурируют около семи врачей и представителей младшего медицинского персонала Городецкой ЦРБ. Фамилии виновных в смерти парня будет установлено во время досудебного расследования.