Укрзализныця восстановит поезда из Киева в Ивано-Франковск и Черновцы
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця назначает еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев.
В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным даты. Из Киева - 16 августа и будет курсировать через день по четным даты.
Поезд №118/ 117 Черновцы - Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.
В пресс-службе отметили, что билеты можно будет приобрести на сайте компании и в железнодорожных кассах.
- Напомним, Укрзализныця с 8 августа возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе после ослабления в регионах карантинных мероприятий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-