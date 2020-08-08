Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке

8 августа, 2020, 16:47

Укрзализныця 8 августа возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе после ослабления в регионах карантинных мероприятий

Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци .

Было отменено ограничение на остановку в Тернополе и Луцке для следующих поездов: №41 / 42 сообщением Днепр-Трускавец, №98 / 97 Ковель-Киев, №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка, №12 / 11 Одесса-Львов, №81 / 82 Киев-Ужгород, №49 / 50 Киев-Трускавец, №136 / 135 Черновцы-Одесса, №108 / 107 Одесса-Ужгород, №110 / 109 Львов-Херсон, №86 / 85 Львов-Новоалексеевка, №715 / 716 Киев- Львов.

Также с сегодняшнего дня восстановлена остановка в Луцке и Тернополе электричек. С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь

"Решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются Укрзализныце", - заявили в УЗ.

Напомним, 7 августа Укрзализныця возобновит курсирование 14 региональных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

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