Трое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную лучших игроков Лиги Европы
7 августа, 2020, 14:07
Трое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную лучших игроков 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
В список лучших попали защитники Додо и Николай Матвиенко, а также форвард Жуниор Мораес.
Трое представителей в "команде лучших" также от испанской "Севильи", в частности это Эвер Банега, Хесус Навас и Серхио Регилон.
В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля". Матч состоится 11 августа, начало в 22:00.
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1: 0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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