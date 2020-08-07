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Espreso.tvСпортТрое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную лучших игроков Лиги Европы

Трое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную лучших игроков Лиги Европы


фото: Getty Images
Трое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную лучших игроков 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В список лучших попали защитники Додо и Николай Матвиенко, а также форвард Жуниор Мораес.

Трое представителей в "команде лучших" также от испанской "Севильи", в частности это Эвер Банега, Хесус Навас и Серхио Регилон.

В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля". Матч состоится 11 августа, начало в 22:00.

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