Трое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную лучших игроков Лиги Европы

7 августа, 2020, 14:07

Трое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную лучших игроков 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В список лучших попали защитники Додо и Николай Матвиенко, а также форвард Жуниор Мораес.

Трое представителей в "команде лучших" также от испанской "Севильи", в частности это Эвер Банега, Хесус Навас и Серхио Регилон.

В четвертьфинале Лиги Европы УЕФА "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля". Матч состоится 11 августа, начало в 22:00.