"Ворскла" объявила о трансфере экс-игрока "Шахтера"

10 августа, 2020, 12:46

Центральный защитник Сергей Яворский стал новым игроком полтавской "Ворсклы"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

"Хорошо известный украинскому болельщику опытный центральный защитник Сергей Яворский сегодня подписал двухлетний контракт с полтавской "Ворсклой", - говорится в заявлении полтавского клуба.

Последние 3 сезона Яворский защищал цвета "Мариуполя", где в прошлом сезоне провел 27 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

За свою карьеру 31-летний центрбэк также успел поиграть за донецкие "Шахтер" и "Олимпик", киевскую "Оболонь" и казахстанский "Тобол".

7 августа полтавская "Ворскла" объявила о трансфере хорватского полузащитника Ивана Пешича .