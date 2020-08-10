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Espreso.tvСпорт"Ворскла" объявила о трансфере экс-игрока "Шахтера"

"Ворскла" объявила о трансфере экс-игрока "Шахтера"


фото: vorskla.com.ua
Центральный защитник Сергей Яворский стал новым игроком полтавской "Ворсклы"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

"Хорошо известный украинскому болельщику опытный центральный защитник Сергей Яворский сегодня подписал двухлетний контракт с полтавской "Ворсклой", - говорится в заявлении полтавского клуба.

Последние 3 сезона Яворский защищал цвета "Мариуполя", где в прошлом сезоне провел 27 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

За свою карьеру 31-летний центрбэк также успел поиграть за донецкие "Шахтер" и "Олимпик", киевскую "Оболонь" и казахстанский "Тобол".

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