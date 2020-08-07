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Espreso.tvСпорт"Ворскла" оформила первый трансфер этим летом

"Ворскла" оформила первый трансфер этим летом


фото: vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" объявила о трансфере хорватского полузащитника Ивана Пешича

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Стороны заключили контракт сроком на 2 года, финансовые детали сделки не сообщаются. 27-летний хорват будет выступать в полтавском клубе под 9-м номером.

Иван Пешич является воспитанником "Хайдук" из Сплита. За свою карьеру также успел поиграть за "Аустрию", хорватские "Шибеник", "Задар" и "Сплит", бухарестское "Динамо", а также в "Шахтере" Караганда и "Кайсар" Кызылорда.

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