"Ворскла" оформила первый трансфер этим летом

7 августа, 2020, 13:39

Полтавская "Ворскла" объявила о трансфере хорватского полузащитника Ивана Пешича

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Стороны заключили контракт сроком на 2 года, финансовые детали сделки не сообщаются. 27-летний хорват будет выступать в полтавском клубе под 9-м номером.

Иван Пешич является воспитанником "Хайдук" из Сплита. За свою карьеру также успел поиграть за "Аустрию", хорватские "Шибеник", "Задар" и "Сплит", бухарестское "Динамо", а также в "Шахтере" Караганда и "Кайсар" Кызылорда.

19 июля в 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .

17 июля бразильский полузащитник Луизао, который играл в аренде за "Ворсклу" , вернулся в португальский "Порту".