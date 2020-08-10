Правительство усиливает контроль за карантином, - Шмыгаль

10 августа, 2020, 14:27

Кабинет министров усиливает контроль за соблюдением карантина: введена ежедневная работа государственной комиссии ТЭБ и ЧС, а также маркировка тестов по категориям из-за ухудшения эпидситуации

Об этом сообщает Правительственный портал .

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина.

По словам премьера, до 15 сентября 2020 году количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тыс. Также должна быть введена категоризация лиц, тестируемых.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - сообщил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул необходимость создания системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кабмина поручил:

- проработать механизм командировки эпидемиологов Держпродспоживслужбы к лабораторных центров Минздрава для проведения епидрозслидувань;

- руководителям ОГА и Министерству здравоохранения активизировать работу по увеличению количества койкомест с приподнятым кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;

- Нацполиции ежедневно во время заседания комиссии предоставлять отчетность о проверках по соблюдению карантина;

- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Действуй дома".

По состоянию на 10 августа за предыдущие сутки коронавируса заразилось 1008 человек .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb