Правительство Швеции поддержало народ Беларуси
10 августа, 2020, 01:20
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде осудила применение насилия в отношении протестующих на улицах Беларуси
Об этом политики на написала у себя в Твиттере, передает Еспресо.TV .
"Вызывают тревогу сообщения о недопустимом насилие по отношению к протестующим в Беларуси", - отметила Линде.
Зато права человека должны быть защищены, подчеркнула она.
"Сегодня вечером я разговаривала с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества и еще раз подтвердила неизменную поддержку Швецией народа Беларуси. Швеция продолжит следить за ситуацией вместе с партнерами из Евросоюза", - отметила Линде.
- Как заявил перед этим експремьер Литвы Андрюс Кубилюс, ЕС встать на сторону народа Беларуси и не признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
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