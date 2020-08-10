Правительство Швеции поддержало народ Беларуси

10 августа, 2020, 01:20

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде осудила применение насилия в отношении протестующих на улицах Беларуси

Об этом политики на написала у себя в Твиттере, передает Еспресо.TV .

"Вызывают тревогу сообщения о недопустимом насилие по отношению к протестующим в Беларуси", - отметила Линде.

Зато права человека должны быть защищены, подчеркнула она.

"Сегодня вечером я разговаривала с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества и еще раз подтвердила неизменную поддержку Швецией народа Беларуси. Швеция продолжит следить за ситуацией вместе с партнерами из Евросоюза", - отметила Линде.

Как заявил перед этим експремьер Литвы Андрюс Кубилюс, ЕС встать на сторону народа Беларуси и не признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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