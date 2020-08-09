"ЕС должен встать на сторону народа Беларуси и не признать нелегитимного Лукашенко", - экс-премьер Литвы Кубилюс

9 августа, 2020, 12:53

Глава делегации "Евронест", премьер-министр Литвы в 1999-2000 и 2008-2012 годах Андрюс Кубилюс обнародовал заявление по поводу ситуации в Беларуси

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Еспресо.TV .

"Лукашенко в очередной раз украл выборы у народа Беларуси, устранив потенциальных кандидатов. Он" нарисует "результаты голосования. Но на этот раз для него все по-другому, потому что он потерял лояльность большинства людей", - отметил политик.

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По мнению Кубилюса, отныне Лукашенко больше не является легитимным руководителем Республики Беларусь.

"Какие бы цифры ни нарисовал Лукашенко завтра, он будет нелегитимным президентом после" украденных "выборов. И он столкнется с другой, настоящей белорусской нацией в качестве оппозиции. ЕС должен встать на сторону народа Беларуси и не признать нелегитимного Лукашенко", - призвал литовский экс-премьер.

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