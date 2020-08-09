"ЕС должен встать на сторону народа Беларуси и не признать нелегитимного Лукашенко", - экс-премьер Литвы Кубилюс
Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Еспресо.TV .
"Лукашенко в очередной раз украл выборы у народа Беларуси, устранив потенциальных кандидатов. Он" нарисует "результаты голосования. Но на этот раз для него все по-другому, потому что он потерял лояльность большинства людей", - отметил политик.
Читайте также: Выборы-2020 в Беларуси: как запугивает власть и к чему готовится оппозиция
По мнению Кубилюса, отныне Лукашенко больше не является легитимным руководителем Республики Беларусь.
"Какие бы цифры ни нарисовал Лукашенко завтра, он будет нелегитимным президентом после" украденных "выборов. И он столкнется с другой, настоящей белорусской нацией в качестве оппозиции. ЕС должен встать на сторону народа Беларуси и не признать нелегитимного Лукашенко", - призвал литовский экс-премьер.
- Напомним, в воскресенье, 9 августа 2020 года, проходит основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь . При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовало досрочно, а на Гомельщине - 54%.
- Еще с вечера люди в гражданском установили металлическую ограду вокруг Дворца профсоюзов и Дворца республики в Минске .
- На въездах в Минск стоят бронеавтомобили . Силовики выборочно проверяют машины из других областей.
- Права молодежь из Харькова уже заявила, что в случае необходимости готова отправиться в поддержку народа Беларуси.
- Подробные советы белорусской оппозиции дал украинский военный, политический и общественный деятель Мирослав Гай .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-