"Динамо" отказалось отпускать форварда в аренду в чемпионат Италии

6 августа, 2020, 16:20

Итальянская "Болонья" и киевское "Динамо" ведут переговоры о трансфере форварда Владислава Супряги

Об этом сообщает TuttoBolognaWeb.

По информации источника, итальянский клуб хотел взять Супрягу в аренду на сезон с обязательным правом выкупа в июне. Однако такое предложение не устроило руководство "Динамо". Переговоры между сторонами продолжаются.

Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В общем провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.

5 августа стало известно, что "Динамо" готово продать форварда Владислава Супрягу в чемпионат Италии за 8-10 млн евро.