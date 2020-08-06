"Динамо" отказалось отпускать форварда в аренду в чемпионат Италии
6 августа, 2020, 16:20
Итальянская "Болонья" и киевское "Динамо" ведут переговоры о трансфере форварда Владислава Супряги
Об этом сообщает TuttoBolognaWeb.
По информации источника, итальянский клуб хотел взять Супрягу в аренду на сезон с обязательным правом выкупа в июне. Однако такое предложение не устроило руководство "Динамо". Переговоры между сторонами продолжаются.
Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В общем провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.
- 5 августа стало известно, что "Динамо" готово продать форварда Владислава Супрягу в чемпионат Италии за 8-10 млн евро.
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