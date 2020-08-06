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Espreso.tvСпорт"Динамо" отказалось отпускать форварда в аренду в чемпионат Италии

"Динамо" отказалось отпускать форварда в аренду в чемпионат Италии


фото: Getty Images
Итальянская "Болонья" и киевское "Динамо" ведут переговоры о трансфере форварда Владислава Супряги

Об этом сообщает TuttoBolognaWeb.

По информации источника, итальянский клуб хотел взять Супрягу в аренду на сезон с обязательным правом выкупа в июне. Однако такое предложение не устроило руководство "Динамо". Переговоры между сторонами продолжаются.

Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В общем провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.

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