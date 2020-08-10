От львовянки требовали сотрудничать со спецслужбами РФ

10 августа, 2020, 10:14

На Львовщине контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала факт вербовки украинки представителями спецслужб России

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ во Львовской области, передает "Еспресо.Запад".

Когда львовянка посещала своих родных во временно оккупированном Донецке, ее незаконно задержали боевики под предлогом якобы проверки документов. После ее доставили в так называемый "МГБ ДНР", где от женщины требовали согласия в конфиденциального сотрудничества в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы.

От львовянки требовали собирать для спецслужб РФ информацию о связях членов семей военнослужащих Западной Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.

После возвращения во Львов женщина добровольно сообщила управлению СБУ о факте незаконного задержания и попытке вербовки.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, поскольку женщина добровольно призналась, она будет освобождена от уголовной ответственности.

Напомним, недавно СБУ сдался завербованный в 2014 г. российскими спецслужбами житель Львовщины .