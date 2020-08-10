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Espreso.tvОбществоОт львовянки требовали сотрудничать со спецслужбами РФ

От львовянки требовали сотрудничать со спецслужбами РФ

На Львовщине контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала факт вербовки украинки представителями спецслужб России

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ во Львовской области, передает "Еспресо.Запад".

Когда львовянка посещала своих родных во временно оккупированном Донецке, ее незаконно задержали боевики под предлогом якобы проверки документов. После ее доставили в так называемый "МГБ ДНР", где от женщины требовали согласия в конфиденциального сотрудничества в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы.

От львовянки требовали собирать для спецслужб РФ информацию о связях членов семей военнослужащих Западной Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.

После возвращения во Львов женщина добровольно сообщила управлению СБУ о факте незаконного задержания и попытке вербовки.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, поскольку женщина добровольно призналась, она будет освобождена от уголовной ответственности.

Напомним, недавно СБУ сдался завербованный в 2014 г. российскими спецслужбами житель Львовщины .

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