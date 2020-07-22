Завербованный российскими спецслужбами львовянин сдался СБУ

22 июля, 2020, 15:36

Житель Львовщины, которого в России еще в 2014 году завербовали к сотрудничеству со спецслужбами, добровольно сообщил об этом УСБУ во Львовской области, вернувшись в Украину

Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

Как рассказал СБУ житель Львовщины, в 2014 году он был на заработках в Москве. Там его безосновательно задержали представители полиции, поэтому поместили в изолятор временного содержания и в течение нескольких дней издевались над ним, чтобы человек признал вину в якобы совершении разбойного грабежа, которого он не совершал.

В конце концов украинца осудили и отправили отбывать наказание в места лишения свободы. Там сотрудники ФСБ при содействии администрации колонии пытались выведать у него информацию разведывательного характера. Украинца завербовали в сотрудничестве с российскими спецслужбами под псевдонимом "Старый", за это ему обещали сокращение срока отбывания наказания.

После представители российских спецслужб хотели заставить украинца согласиться на участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне боевиков так называемых "ЛНР/ДНР". Львовянин отверг это предложение, потому должен отбыть весь срок наказания. А по возвращению в Украину обратился к СБУ во Львовской области, чтобы сообщить, что был завербован спецслужбами РФ, однако никаких действий в ущерб Украине не совершал.

Отметим, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.