 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты провели в аннексированный Симферополь трубопровод для подачи пресной воды

Оккупанты провели в аннексированный Симферополь трубопровод для подачи пресной воды

Российские военные рассказали, что провели за месяц трубопровод, чтобы подавать пресную воду для оккупированного Симферополя

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, передает Интерфакс.

"С 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного, Западного и Восточного военных округов проведено развертывание магистрального водопровода от Тайганского к Симферопольскому водохранилищу... Пусконаладочные работы завершены, подача воды организована", - сказал он.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу за помощью в прокладке трубопровода к Симферопольскому водохранилищу.

"Военные проложили 15 линий трубопровода общей протяженностью более 900 км. Благодаря этому, в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тыс. кубометров воды в сутки", - говорится в сообщении.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановить водоснабжение в оккупированный Крыму возможно в случае гуманитарной катастрофы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать