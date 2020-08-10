Оккупанты провели в аннексированный Симферополь трубопровод для подачи пресной воды
Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, передает Интерфакс.
"С 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного, Западного и Восточного военных округов проведено развертывание магистрального водопровода от Тайганского к Симферопольскому водохранилищу... Пусконаладочные работы завершены, подача воды организована", - сказал он.
"Глава Крыма" Сергей Аксенов обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу за помощью в прокладке трубопровода к Симферопольскому водохранилищу.
"Военные проложили 15 линий трубопровода общей протяженностью более 900 км. Благодаря этому, в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тыс. кубометров воды в сутки", - говорится в сообщении.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановить водоснабжение в оккупированный Крыму возможно в случае гуманитарной катастрофы.
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