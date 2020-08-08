Шмыгаль назвал условие возобновления водоснабжения в Крым

8 августа, 2020, 21:35

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возобновить водоснабжение в оккупированный Крым возможно в случае гуманитарной катастрофы

Об этом сообщает Радио Свобода .

По его словам, водоснабжение в Крым можно возобновить, если на полуострове будет угроза гуманитарной катастрофы и людей будет необходимо обеспечить водой.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", - сказал Шмыгаль.

Вместе с тем он отметил, что сейчас отсутствует инфраструктура для подачи воды в Крым.

"С точки зрения промышленного снабжения, сегодня есть ряд, начиная от физических ограничений, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты в том числе сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно", - подчеркнул Шмыгаль.

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