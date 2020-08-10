На Ривненской АЭС - новые случаи заболевания коронавирусом

10 августа, 2020, 14:44

Вообще под наблюдением медиков сейчас 21 работник, 50 уже выздоровели, один случай - летальный

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской АЭС.

Сегодня, 10 августа, подтвердили COVID-19 у троих работников электростанции. Кроме того, к врачам на выходных обратились с заболеванием ОРВИ еще три рабочих. Под наблюдением медиков находится 21 работник, 50 уже выздоровели, один случай -летальний.

РАЭС расположена вблизи города Вараш. Согласно информации городского совета, в Вараськой ОТГ лабораторно подтвержден коронавирус у 239 человек. Из них выздоровели 149, умерли 4. Всех работников АЭС и жителей территориальной общины просят соблюдать правила карантина.

Добавим, что среди персонала электростанции на работу дома переведены 329 работников, в отпусках - 1641 человек.

Напомним, из-коронавирус у дочери самоизолировался главный санитарный врач Ровенской Роман Сафонов.