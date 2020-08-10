Санитарный врач Ривненщины самоизолировался в связи с COVID-19 у дочери

10 августа, 2020, 14:10

Руководитель областного лабораторного центра Роман Сафонов ушел во внеочередной отпуск. Болезнь обнаружили у его дочери

Об этом врач сообщил в Facebook , передает "Еспресо.Запад".

"Самый симпатичный и коммуникабельный член моей семьи затемпературила из-за того, что подхватила самый популярный в мире вирус. Учитывая это, беру внеочередной отпуск и иду в двухнедельную желанную спячку (на самоизоляцию), если через пару недель таки заплюсую - возьму больничный", - написал мужчина.

В комментарии журналистке "Еспресо. Запад" Роман Сафонов рассказал, что дочери стало плохо в субботу, у нее поднялась температура, была головная боль и впоследствии появился кашель. ПЦР-тест выявил РНК Sars - Cov - 2.

Сейчас девушка лечится дома. Сам врач находится дома на самоизоляции. Впрочем уверяет, что проблем в деятельности центра не будет. Всю работу возлагает на своих заместителей.