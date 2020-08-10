На Львовщине из коронавируса закрыли городской совет
Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемической ситуации, сообщили в пресс-службе Каменки-Бугской ОТГ.
"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в обществе и с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции между работниками городского совета, с 10 по 14 августа городской совет будет работать в закрытом режиме (без приема посетителей)", - говорится в сообщении.
В городском совете попросили с пониманием отнестись к таким временным мерам, а в случае необходимости обращаться к чиновникам по телефону.
По информации Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины, на сегодня COVID-19 обнаружили в 389 жителей Каменка-Бугского района. По итогам пятничного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, район вошел в "желтой" зоны по уровню эпидемической безопасности.
- Всего на Львовщине выявлено 10981 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 за последние сутки - 130 новых случаев.
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