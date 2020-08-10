Коронавирус на Львовщине: почти 11 тысяч больных, 305 умерших

10 августа, 2020, 09:41

За минувшие сутки во Львовской области обнаружили 130 новых случаев COVID-19

По оперативным данным городского штаба по противодействию коронавируса, по состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждено 10981 случай инфицирования коронавируса. По вчерашние сутки лабораторные центры провели 635 ПЦР-тестов, 130 из них оказались положительными. Среди новых выявленных случаев 79 львовян. В холодильнике опять накопилась очередь - на проведение теста ждут 1114 проб.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции во Львовской области обнаружено в 10 981 человека. 305 человек умерли в результате осложнений от COVID-19, из них трое - за прошедшие сутки. 2936 пациентов выздоровели, из них отрицательный тест на коронавирус протяжении прошлых суток получили 12 человек. Активных больных на Львовщине - 7740 человек.

На лечении в стационарах Львова и области сейчас находятся 1298 больных. Больше всего - двести четырнадцатой областной инфекционной больницы, сто восьмидесятых Центре легочного здоровья, сто семьдесят девятом Львовском областном госпиталь ветеранов войн и репрессированных.

105 человек находятся на лечении в отделении реанимации. 28 - на ИВЛ.

Напомним, на утро понедельника, 10 августа, в Украине зафиксировано 81 957 больных COVID-19, за сутки на коронавирус заболело 1008 украинцев.