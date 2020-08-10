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Espreso.tvЭкономикаНа границе Украины и Румынии начала работу паромная переправа "Орловка-Исакча", - МВД

На границе Украины и Румынии начала работу паромная переправа "Орловка-Исакча", - МВД


фото: mvs.gov.ua
Запуск паромного сообщения "Орловка-Исакча" на украинском-румынской границе состоялся 10 июля

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, 10 августа состоялся запуск паромного сообщения "Орловка-Исакча" на украинском-румынской границе.

"Смена пограничных нарядов, после получения приказа на охрану государственной границы, сегодня впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории общества с ограниченной ответственностью "Паромный комплекс Орловка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пограничники Измаильского отряда будут проводить оформление грузовых транспортных средств, ведь пока, по решению сторон, через пункт пропуска могут идти только грузовики.

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