Минобороны: До конца 2020 года ВСУ перейдет на новые знаки различия

10 августа, 2020, 15:03

До конца года в Вооруженныех силах Украины планируют перейти на новые знаки различия военнослужащих

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела внедрения военной символики ВСУ полковник Игорь Непота, передает Укринформ.

"Ориентировочно окончание перехода на новые знаки различия военнослужащих Вооруженных сил Украины будет завершено до конца года", - отметил Непота.

Он отметил, что сейчас Министерство обороны запланировало средства на новые нагрудные и нарукавные знаки. Вместе с плановой выдачей военной формы военнослужащим будут выдавать новые нагрудные и нарукавные знаки.

"Поэтому резкого перехода на новые знаки различия не будет", - сообщил Непота.

По его словам, теперь будет использоваться черная нить при изготовлении знаков различия, что позволит быстро идентифицировать военнослужащего.

"Долгое время знаки различия и нагрудные знаки военнослужащих ВСУ изготовлялись в различных оттенках зеленого цвета. Эта же тенденция сохранилась и после введения в действие нового обмундирования в 2017 году. Использование различных оттенков зеленого цвета не только снижало визуальное восприятие знаков различия, но и приводило к расхождению цветов даже в одном подразделении. Все это негативно влияло на внешний вид военнослужащих, а соответственно, на имидж Вооруженных сил", - отметил Непота.

По его словам, с каждым годом "мы устраняем все больше пробелов в униформистике и максимально приближаем внешний вид наших военнослужащих к внешнему виду наших коллег из Североатлантического альянса".

Поэтому на полевой форме одежды военнослужащих ВСУ нарукавный знак "Государственный флаг Украины" размещается на правом и левом предплечье.

Нарукавный знак рода войск или знак по курсам обучения размещается на правом предплечье, нарукавный знак воинской части или учреждения - на левом.

А знак различия воинских званий, то есть погон, размещен посередине груди, нагрудный знак с фамилией военнослужащего - с правой стороны, а нагрудный знак "Вооруженные силы Украины" - с левой.

С 30 июня для военнослужащих Вооруженных сил Украины изменили правила ношения военной формы и знаков различия.

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