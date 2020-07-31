Минобороны изменило правила ношения военной формы и знаков различия

31 июля, 2020, 11:29

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины изменили правила ношения военной формы и знаков различия

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник отдела внедрения военной символики ВСУ Игорь Непота.

"Приказом Министерства обороны Украины № 238 от 30 июня 2020 внесены изменения в" Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины, и лицеистами военных лицеев ". Отныне правила ношения военной формы одежды и знаков различия распространяются и на Государственную специальную службу транспорта ", - заявил Непота.

Он отметил, что изменились знаки различия высшего офицерского, сержантского и старшинского состава, нарукавные знаки принадлежности к виду или роду войск размещаются на правом рукаве, нарукавный знак воинской части - на левом, а знак "Государственный Флаг Украины" - на обоих рукавах.

Также изменились и эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды.

"Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта ", - подчеркнул Непота.

Он сообщил, что также утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта, новые нарукавные знаки определены для аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта, морской и морской пехоты.

"Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной", - отметил Непота.

30 июля у штабе ООС сообщили, что с начала недели "из-за резкого ухудшения состояния здоровья" Украина потеряла солдат Артура Бахнара и Сергея Вергуна и старшего сержанта Владимира Перекрестова.

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