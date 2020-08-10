Кличко просит депутатов урегулировать использование электросамокатов в городах
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.
По словам Кличко, резонанс вызвало его заявление по поводу действий компании Bolt, которая без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.
"В нашем городе проживает более 3 миллионов человек. И их взаимоотношения в обществе, хозяйственная и предпринимательская деятельность прописаны в законах и правовых актах. И одна из обязанностей местной власти - следить за соблюдением следующих правил", - отметил Кличко.
По его словам, движение самокатов не разрешено действующим законодательством Украины. Поэтому нет точного определения, где именно должны ездить такие средства передвижения - по дороге, тротуарах или велосипедных дорожках. Кроме того, отсутствуют правила передвижения: допустимая скорость, световые обозначения, минимальный возраст "водителя".
"Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников - тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов. Дать ответы и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении ", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что деятельность пунктов проката, расположенных на территории города, должны быть согласованы с городом.
"Поэтому я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах", - сказал мэр.
Кроме того, Кличко призвал компанию Bolt работать исключительно в правовом поле и осознавая ответственность за законность и безопасность своих услуг.
- Напомним, 3 июня стало известно, что эстонская компания Bolt готовится запускать в Киеве летом 2020 г. два новых сервиса: аренду самокатов и сервис доставки еды Bolt Food.
- 8 августа мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt разместила пункты проката электросамокатов без согласования с городом.
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