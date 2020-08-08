Кличко требует от Bolt убрать из Киева пункты проката электросамокатов

8 августа, 2020, 19:50

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt разместила пункты проката электросамокатов без согласования с городом

Об этом Кличко сообщил в telegram.

"Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - написал Кличко.

По его словам, в КГГА поступили предложения о проведении инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката. Конкурс будет проведен после внесения изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

"Я призываю компании Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", - предупредил Кличко.

3 июня стало известно, что эстонская компания Bolt готовится запускать в Киеве летом 2020 г. два новых сервиса: аренду самокатов и сервис доставки еды Bolt Food.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb