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Espreso.tvОбществоКличко требует от Bolt убрать из Киева пункты проката электросамокатов

Кличко требует от Bolt убрать из Киева пункты проката электросамокатов


фото: Укріфнорм
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt разместила пункты проката электросамокатов без согласования с городом

Об этом Кличко сообщил в telegram.

"Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - написал Кличко.

По его словам, в КГГА поступили предложения о проведении инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката. Конкурс будет проведен после внесения изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

"Я призываю компании Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", - предупредил Кличко.

  • 3 июня стало известно, что эстонская компания Bolt готовится запускать в Киеве летом 2020 г. два новых сервиса: аренду самокатов и сервис доставки еды Bolt Food.

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