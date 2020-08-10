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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины заразился коронавирусом

Футболист сборной Украины заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее, но футболист жалуется на отсутствие вкуса и обоняния. Украинец находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест.

"ФК "Заря" были приняты все необходимые меры. 7 августа вечером было принято решение приостановить тренировочный процесс на 8 и 9 число и отправить команду на самоизоляцию. Согласно требованиям, немедленно были уведомлены руководство УПЛ и медицинский департамент УАФ. Вся команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование. Уже были получены результаты. Все они отрицательные ", - говорится в заявлении луганского клуба.

26-летний полузащитник в этом сезоне провел 38 матчей и забил 1 мяч. В ноябре 2019-го Дмитрий Иванисеня дебютировал за сборную Украины.

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