Сын Маркевича стал новым тренером "Мариуполя"

3 августа, 2020, 13:43

Остап Маркевич стал новым главным тренером "Мариуполя"

Об этом сообщает официальный Instagram "Мариуполя".

Контракт с 42-летним тренером рассчитан на 1 год. Сегодня, 3 августа, Маркевич был представлен футболистам на базе "Мариуполя".

В сезоне-2019/20 Остап Маркевич возглавлял клуб первой лиги - "Агробизнес" из Волочиска и одесский "Черноморец".

18 июня стало известно, что бывший тренер одесского футбольного клуба "Черноморец" Остап Маркевич близок к тому, чтобы возглавить "Мариуполь" .