Сын Маркевича стал новым тренером "Мариуполя"
3 августа, 2020, 13:43
Остап Маркевич стал новым главным тренером "Мариуполя"
Об этом сообщает официальный Instagram "Мариуполя".
Контракт с 42-летним тренером рассчитан на 1 год. Сегодня, 3 августа, Маркевич был представлен футболистам на базе "Мариуполя".
В сезоне-2019/20 Остап Маркевич возглавлял клуб первой лиги - "Агробизнес" из Волочиска и одесский "Черноморец".
- 18 июня стало известно, что бывший тренер одесского футбольного клуба "Черноморец" Остап Маркевич близок к тому, чтобы возглавить "Мариуполь" .
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