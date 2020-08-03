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Espreso.tvСпортСын Маркевича стал новым тренером "Мариуполя"

Сын Маркевича стал новым тренером "Мариуполя"


фото: fcmariupol.com
Остап Маркевич стал новым главным тренером "Мариуполя"

Об этом сообщает официальный Instagram "Мариуполя".

Контракт с 42-летним тренером рассчитан на 1 год. Сегодня, 3 августа, Маркевич был представлен футболистам на базе "Мариуполя".

В сезоне-2019/20 Остап Маркевич возглавлял клуб первой лиги - "Агробизнес" из Волочиска и одесский "Черноморец".

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