Для подъема затонувшего танкера Delfi уже нашли кран, - Криклий

10 августа, 2020, 16:31

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что найден кран, с помощью которого будут поднимать затонувший в Одессе танкер Delfi

Об этом он сообщил во время селекторного совещания с президентом Украины, передает пресс-служба ОПГ.

Отмечается, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.

Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Напомним, по словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на подъем танкера 20 июля.

25 июля в Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.

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