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Espreso.tvОбществоДля подъема затонувшего танкера Delfi уже нашли кран, - Криклий

Для подъема затонувшего танкера Delfi уже нашли кран, - Криклий


фото: dumskaya
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что найден кран, с помощью которого будут поднимать затонувший в Одессе танкер Delfi

Об этом он сообщил во время селекторного совещания с президентом Украины, передает пресс-служба ОПГ.

Отмечается, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.

Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

  • Напомним, по словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на подъем танкера 20 июля.
  • 25 июля в Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.

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