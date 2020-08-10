Для подъема затонувшего танкера Delfi уже нашли кран, - Криклий
10 августа, 2020, 16:31
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что найден кран, с помощью которого будут поднимать затонувший в Одессе танкер Delfi
Об этом он сообщил во время селекторного совещания с президентом Украины, передает пресс-служба ОПГ.
Отмечается, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.
Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.
- Напомним, по словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на подъем танкера 20 июля.
- 25 июля в Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.
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