Буковину накрывает вторая волна распространения Covid-19 - ОГА
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
"Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В областной администрации считают, что первейшая задача, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты.
Отмечается, пока на счетах больниц есть около 50 млн гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.
- На Буковине обнаружили 108 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.
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