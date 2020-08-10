Буковину накрывает вторая волна распространения Covid-19 - ОГА

10 августа, 2020, 19:55

Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса, рост заболеваемости фиксируют во всех районах области

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В областной администрации считают, что первейшая задача, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты.

Отмечается, пока на счетах больниц есть около 50 млн гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19.

На Буковине обнаружили 108 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

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