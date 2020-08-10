На Буковине второй день подряд фиксируют более сотни зараженных COVID-19 - Осачук
Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Второй день подряд более сотни больных. Специалисты областного лабораторного центра зафиксировали сегодня, 9 августа, 108 новых случаев коронавируса. Было исследовано 432 образца", - написал он.
В общем инфицированных на Буковине от первого установленного случае - 6777 человек.
Также 9 августа вылечились от коронавируса 46 буковинцев. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 жителей области.
"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в" красной зоне ". Это означает возвращение к жестким карантина", - отметил Осачук.
Второй день подряд более сотни больных. Специалисты областного лабораторного центра зафиксировали сегодня, 9 августа, 108 ...Опубликовано Сергей Осачук воскресенья, 9 Августа 2020
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