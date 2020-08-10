На Буковине второй день подряд фиксируют более сотни зараженных COVID-19 - Осачук

10 августа, 2020, 08:20

На Буковине обнаружили 108 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Второй день подряд более сотни больных. Специалисты областного лабораторного центра зафиксировали сегодня, 9 августа, 108 новых случаев коронавируса. Было исследовано 432 образца", - написал он.

В общем инфицированных на Буковине от первого установленного случае - 6777 человек.