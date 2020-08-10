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Espreso.tvОбществоНа Буковине второй день подряд фиксируют более сотни зараженных COVID-19 - Осачук

На Буковине второй день подряд фиксируют более сотни зараженных COVID-19 - Осачук

На Буковине обнаружили 108 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Второй день подряд более сотни больных. Специалисты областного лабораторного центра зафиксировали сегодня, 9 августа, 108 новых случаев коронавируса. Было исследовано 432 образца", - написал он.

В общем инфицированных на Буковине от первого установленного случае - 6777 человек.

Также 9 августа вылечились от коронавируса 46 буковинцев. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 жителей области.

"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в" красной зоне ". Это означает возвращение к жестким карантина", - отметил Осачук.

Второй день подряд более сотни больных. Специалисты областного лабораторного центра зафиксировали сегодня, 9 августа, 108 ...

Опубликовано Сергей Осачук воскресенья, 9 Августа 2020

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