Зозуля помог "Альбасете" спастись от вылета в Испании
21 июля, 2020, 09:09
Украинский форвард Роман Зозуля помог "Альбасете" победить "Кадис" и спастись от вылета из второго дивизиона чемпионата Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче заключительного тура чемпионата Испании против "Кадиса" Кукушка вышел в стартовом составе "Альбасете". Команда Украинские победила 1: 0 и с 52 очками заняла 17-е место на 2 пункта оторвавшись от зоны вылета.
В нынешнем сезоне Роман Зозуля сыграл за "Альбасете" 37 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Напомним, 9 июля Зозуля забил гол и спас "Альбасете" от поражения в матче чемпионата Испании.
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