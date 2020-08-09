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Espreso.tvОбществоЗеленский пообещал отметить день коренных народов в свободном Крыму

Зеленский пообещал отметить день коренных народов в свободном Крыму


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отметить международный день коренных народов в свободном Крыму

Об этом сообщает Офис президента Украины в telegram.

По словам Зеленского, в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать - обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - пообещал Зеленский в международный день коренных народов мира.

Президент добавил, что с началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией вопрос защиты прав крымскотатарского народа стал еще более актуальным.

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине - в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - заверил Зеленский.

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