Трамп подписал противоречивые указы о помощи пострадавшим от пандемии

9 августа, 2020, 19:48

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа об экономической помощи американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ряд юристов и политических оппонентов уже назвали решение Трампа противоречивым, поскольку Белый дом не смог договориться с демократами о новом пакете экономической помощи.

В общем подписаны четыре указа. Один из них предусматривает продление федеральных выплат по безработице в размере $400 в неделю. До этого выплаты составляли $600, Однако, 1 августа их выплата прекратилась. При этом Трамп настаивает, чтобы четверть этой суммы штаты платили из своих бюджетов. С этим согласны не все штаты.

Еще один указ предусматривает введение каникул на выплату налога на доходы для всех американцев, зарабатывающих менее $100 тыс. в год. Также подписан указ, который направлен на предотвращение выселения из арендованного жилья американцев, оставшихся без работы.

Демократы напомнили, что соглашение о новом пакете помощи на $2 трлн не было достигнуто. Они предупредили, что указы - сомнительны с юридической точки зрения, и их могут обжаловать в суде. Трамп, вероятно, превысил свои полномочия, поскольку решение о выделении государственных средств на конкретные потребности может принимать только Конгресс.

9 августа сообщалось, что Дональд Трамп испортил свои отношения с 87-летним магнатом из Лас-Вегаса, мультимиллиардером Адельсоном, который является одним из финансовых доноров Республиканской партии.

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