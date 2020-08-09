Трамп поссорился со спонсором республиканцев, владельцем казино Адельсоном, - Politico
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Politico , передает Еспресо.TV .
"Когда на прошлой неделе президент Дональд Трамп связался по телефону с республиканским мегадонором Шелдоном Адельсоном - возможно, единственным человеком в партии, которая может выписать девятизначный чек, чтобы помочь его переизбранию - их телефонный разговор неожиданно завершилась спором", - отмечает издание.
Адельсон связался с Трампом для обсуждения законопроекта о помощи экономике Соединенных Штатов, которая продолжает страдать от пандемии COVID-19.
"Но Трамп перевел разговор на избирательную кампании и упрекнул Адельсона за то, что он не делает больше для его (Трампа - ред.) переизбрания", - утверждает Politico.
"Очевидно, президент не имел представления, насколько сильно Адельсон, который в течение многих лет пожертвовал десятки миллионов долларов на инициативы Трампа, помогал ему. Адельсон решил больше не возвращаться к Трампу", - говорится в материале.
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