Шмыгаль анонсировал создание свободных экономических зон на Донбассе

9 августа, 2020, 20:36

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как будут работать зоны приоритетного развития на Донбассе

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам сейчас над механизмами функционирования свободных экономических зон работают Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса, я даже не говорю сейчас, что инвестор придет на территории, которые сегодня временно оккупированы, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня есть", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения

"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в каких-то границах от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 31 июля председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.

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