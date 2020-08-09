Шмыгаль анонсировал создание свободных экономических зон на Донбассе
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам сейчас над механизмами функционирования свободных экономических зон работают Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса, я даже не говорю сейчас, что инвестор придет на территории, которые сегодня временно оккупированы, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня есть", - сказал Шмыгаль.
Он уточнил, что зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения
"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в каких-то границах от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - сказал Шмыгаль.
- Напомним, 31 июля председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.
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