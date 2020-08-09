Лига чемпионов: команды Реброва и Милевского узнали соперников по квалификации

9 августа, 2020, 16:35

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/2021

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам жеребьевки венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров и за который выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, встретится со шведским "Юргорденом".

Белорусское "Динамо" из Бреста, за которое играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, сыграет с казахстанской "Астаной".

Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция)

"Селтик" (Шотландия) - "КР Рейкьявик" (Исландия)

"Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово) / "Линфилд" (Северная Ирландия)

"Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург)

"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар)

"Будучность" (Черногория) - "Лудогорец" (Болгария)

"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр)

"Флориана" (Mальта) - ЧФР (Румыния)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Рига" (Латвия)

"Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Македония)

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Тирана" (Албания)

"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Астана" (Казахстан)

"Мольде" (Норвегия) - "Куопио" (Финляндия)

"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва)

"Целе" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия)

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Слован" (Словакия)

Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 18-19 августа и будут состоять из одного матча.

Киевское "Динамо" начнет борьбу в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, "Шахтер" стартует с групповой стадии.

Напомним, в субботу, 8 августа, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" получили последние путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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