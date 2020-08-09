Лига чемпионов: команды Реброва и Милевского узнали соперников по квалификации
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
По итогам жеребьевки венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров и за который выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, встретится со шведским "Юргорденом".
Белорусское "Динамо" из Бреста, за которое играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, сыграет с казахстанской "Астаной".
Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция)
"Селтик" (Шотландия) - "КР Рейкьявик" (Исландия)
"Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово) / "Линфилд" (Северная Ирландия)
"Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург)
"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар)
"Будучность" (Черногория) - "Лудогорец" (Болгария)
"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр)
"Флориана" (Mальта) - ЧФР (Румыния)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Рига" (Латвия)
"Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Македония)
"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Тирана" (Албания)
"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Астана" (Казахстан)
"Мольде" (Норвегия) - "Куопио" (Финляндия)
"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва)
"Целе" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия)
"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Слован" (Словакия)
Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 18-19 августа и будут состоять из одного матча.
Киевское "Динамо" начнет борьбу в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, "Шахтер" стартует с групповой стадии.
- Напомним, в субботу, 8 августа, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" получили последние путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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