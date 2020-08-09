Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо на 5 страницах о "вагнеровцах"

9 августа, 2020, 18:50

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил от главы Кремля Владимира Путина письмо с информацией о задержанных боевиках ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает Радио Свобода .

По его словам, в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным он упрекнул президента России в том, что Москва перешла с Беларусью с братских на партнерские отношения. Путин в ответ, по словам Лукашенко, заверил, что отношения будут братскими.

Лукашенко добавил, что после этого разговора получил от президента России письма "на пяти страницах" с изложением всех фактов о задержанных в Беларуси 33 гражданах России. По словам белорусского президента, следственный комитет сейчас рассматривает эти факты.

"Если кто-то ждет, что у нас совершенно испортились отношения с Россией - ошибаетесь", - сказал Лукашенко.

Напомним, 9 августа Александр Лукашенко заявил, что генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск разбираться с задержанными боевиками ЧВК "Вагнера".

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