Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо на 5 страницах о "вагнеровцах"
Об этом сообщает Радио Свобода .
По его словам, в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным он упрекнул президента России в том, что Москва перешла с Беларусью с братских на партнерские отношения. Путин в ответ, по словам Лукашенко, заверил, что отношения будут братскими.
Лукашенко добавил, что после этого разговора получил от президента России письма "на пяти страницах" с изложением всех фактов о задержанных в Беларуси 33 гражданах России. По словам белорусского президента, следственный комитет сейчас рассматривает эти факты.
"Если кто-то ждет, что у нас совершенно испортились отношения с Россией - ошибаетесь", - сказал Лукашенко.
- Напомним, 9 августа Александр Лукашенко заявил, что генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск разбираться с задержанными боевиками ЧВК "Вагнера".
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