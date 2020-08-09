Генпрокуроры Украины и России не приехали разбираться с "вагнеровцами", - Лукашенко

9 августа, 2020, 15:53

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск разбираться с задержанными боевиками ЧВК "Вагнера"

Об этом Лукашенко заявил после голосования на выборах президента Беларуси, которые происходят сегодня, сообщает TYT.BY.

По словам Лукашенко, генпрокуроры Украины и России не прибыли по приглашению в Минск.

"Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания. Пока никто не приехал, как я пригласил, прокуроров, одного и второго, и наш прокурор ждет приезда", - сказал Лукашенко.

От добавил, что если прокуроры России и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно и решит эту проблему.

"Но предложение прокурорам и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят", - констатировал Лукашенко.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.

5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".

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