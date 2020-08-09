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Espreso.tvОбществоГенпрокуроры Украины и России не приехали разбираться с "вагнеровцами", - Лукашенко

Генпрокуроры Украины и России не приехали разбираться с "вагнеровцами", - Лукашенко


фото: Reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что генеральные прокуроры Украины и России не приехали в Минск разбираться с задержанными боевиками ЧВК "Вагнера"

Об этом Лукашенко заявил после голосования на выборах президента Беларуси, которые происходят сегодня, сообщает TYT.BY.

По словам Лукашенко, генпрокуроры Украины и России не прибыли по приглашению в Минск.

"Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания. Пока никто не приехал, как я пригласил, прокуроров, одного и второго, и наш прокурор ждет приезда", - сказал Лукашенко.

От добавил, что если прокуроры России и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно и решит эту проблему.

"Но предложение прокурорам и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят", - констатировал Лукашенко.

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