Генпрокуроры Украины и России не приехали разбираться с "вагнеровцами", - Лукашенко
Об этом Лукашенко заявил после голосования на выборах президента Беларуси, которые происходят сегодня, сообщает TYT.BY.
По словам Лукашенко, генпрокуроры Украины и России не прибыли по приглашению в Минск.
"Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания. Пока никто не приехал, как я пригласил, прокуроров, одного и второго, и наш прокурор ждет приезда", - сказал Лукашенко.
От добавил, что если прокуроры России и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно и решит эту проблему.
"Но предложение прокурорам и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят", - констатировал Лукашенко.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
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