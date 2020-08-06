Четырехкратный чемпион Формулы-1 нашел новую команду

6 августа, 2020, 14:30

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам Формула-1 немец Себастьян Феттель подписал контракт с Aston Martin

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По данным издания, четырехкратный чемпион мира заключил с командой соглашение на условиях, которые хотел получить от Ferrari и от которых отказалась итальянская команда.

Феттель подписал с Aston Martin контракт на три года.

Официальное объявление о сделке должно было состояться на этой неделе, но команда решила подождать с ним по этическим соображениям, поскольку у мексиканца Серхио Переса, которого должен заменить Феттель, был обнаружен коронавирус.

На приглашении Феттеля настаивал лично владелец Racing Point Лоуренс Стролла. Его команда в следующем сезоне будет переименована в Aston Martin и получит статус заводской.

По мнению Стролла, Перес, хотя и является быстрым пилотом, а также приносит с собой спонсорские деньги, не вписывается в концепцию нового проекта. Владелец команды хочет видеть в качестве лидера команды более узнаваемого в мире пилота.

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель оставил Ferrari .

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