Журналист-расследователь Михаил Ткач обнаружил у себя дома подслушивающее устройство

8 августа, 2020, 07:50

Известный украинский журналист-расследователь, сотрудник Радио Свобода Михаил Ткач сообщил об обнаружении по месту жительства "признаков прослушивающего устройства"

Об этом утром субботы, 8 августа 2020 года, он сообщил на своей странице, передает Еспресо.TV .

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства", - отмечает он.

"В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют" сверлитись ". Сегодня понял, что это значит", - пишет он у себя на Facebook.

"Полицию вызвал. Теперь ждем следственно-оперативная группа", - добавляет Ткач.

Свой сообщение он сопровождает фотографиями из собственного дома.

Напомним, в июле этого года произошел пожар в доме ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина .

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