В Украине запустят систему отслеживания контактов больных коронавирусом

8 августа, 2020, 15:12

В Украине заработает система отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в facebook.

По его словам, министерства здравоохранения, внутренних дел, цифровой трансформации и другие органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

"МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний" , - отметил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что по поручению президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц ко второй волне, которые будут принимать больных коронавирусом. Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койко-мест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

По состоянию на утро субботы, 8 августа 2020 г. на территории Украины официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за весь период наблюдений, который ведется с начала текущего года - 1489.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb