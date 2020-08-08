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Espreso.tvОбществоВ Украине запустят систему отслеживания контактов больных коронавирусом

В Украине запустят систему отслеживания контактов больных коронавирусом


фото: facebook
В Украине заработает система отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в facebook.

По его словам, министерства здравоохранения, внутренних дел, цифровой трансформации и другие органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

"МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний" , - отметил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что по поручению президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц ко второй волне, которые будут принимать больных коронавирусом. Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койко-мест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

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