В Украине существенно уменьшилось количество безработных, - Шмыгаль

8 августа, 2020, 20:26

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине существенно уменьшилось количество безработных

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, только за последнюю неделю количество безработных уменьшилось на 6 тыс.

"Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось практически на 6 тісяч человек", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что по правительственным программам частичной безработиці удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест.

"Для этого мы выделили 1,8 млрд грн. Это и помощь бизнеса, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты. Также, через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек", - добавил премьер.

Напомним, НБУ в июле ухудшил ожидание роста безработицы в Украине до 10% , в то время как в апреле регулятор прогнозировал 9,5%.

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