В Украине существенно уменьшилось количество безработных, - Шмыгаль
Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.
По его словам, только за последнюю неделю количество безработных уменьшилось на 6 тыс.
"Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось практически на 6 тісяч человек", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что по правительственным программам частичной безработиці удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест.
"Для этого мы выделили 1,8 млрд грн. Это и помощь бизнеса, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты. Также, через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек", - добавил премьер.
- Напомним, НБУ в июле ухудшил ожидание роста безработицы в Украине до 10% , в то время как в апреле регулятор прогнозировал 9,5%.
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