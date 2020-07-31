НБУ ухудшил ожидания роста безработицы в Украине до 10%
Об этом говорится в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины.
Согласно данным, НБУ ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые регулятор прогнозировал в апреле.
Кроме того, ожидается, что в 2021 году уровень безработицы снизится до 9%, хотя уровень ожидания составлял 8,6%.
"Ослабление карантина уже в мае привело к быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень", - говорится в отчете.
При этом отмечается, что интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства.
- Напомним, по состоянию на конец мая количество зарегистрированных безработных в Украине превысило полмиллиона.
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