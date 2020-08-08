В Минске жестко задержали велосипедистов с антипрезидентского флешмоба. Вызвали "скорую"
После его проведения очевидцы засняли, как вблизи Академии наук и на площади Победы люди в форме преследуют участников акции и хватают их, передает Еспресо.TV со ссылкой на минское Euroradio.
"Задержания происходили на глазах у детей, гуляли вместе с родителями", - отмечает радиостанция.
Белорусская служба Радио Свобода в свою очередь обнародовала кадры, как одного из задержанных вынесли из автозака, после чего его забрала "скорая" помощь.
По данным журналистов, в задержаниях принимали участие подразделения "ОМОНа", милиция и солдаты внутренних войск.
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Пока известно о четырех задержанных. Одной женщине, ее зовут Юлия Гагулина, при этом сломали руку.
- Напомним, на завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.
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