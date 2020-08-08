В Беларуси хотят закрыть платформу для альтернативного подсчета голосов

8 августа, 2020, 17:49

Об этом сообщает DW.

По словам главы одного из отделов генпрокуратуры Марины Поповой, ведомство предложило министерству связи и информатизации рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта в Беларуси.

"Голос" призывает жителей Беларуси присылать фото избирательного бюллетеня в чат-бот. Генпрокуратура заявила, что эта инициатива противоречит правилу, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.

За проведение таких "неправомерных" опросов гражданам или наблюдателям грозит штраф в 540 белорусских рублей, а юридическим лицам - до 2700 белорусских рублей.

"Голос" утверждает, что подвергся информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ. Цель платформы - реализация и защита конституционных прав граждан Беларуси за проведение честных выборов.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них жену известного в стране блоггера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и председателя партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь заявляет, что за счет процедуры досрочного голосования на очередных президентских выборах, с применением которой категорически не согласна оппозиция, своим избирательным правом пока якобы воспользовались 32,24% белорусских избирателей .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb