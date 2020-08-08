Украина никогда не позволит себе вмешиваться в выборы в США - Зеленский

8 августа, 2020, 22:58

Об этом сообщает Офис президента Украины .

Таким образом Зеленский отреагировал на заявление американской разведки, которая назвала обнародование "пленок" нардепа Андрея Деркача, вмешательством России в американские выборы.

"Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям со США ", - отметил Зеленский.

Также президент отметил, что предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику США - это вопрос национальной безопасности Украины.

"Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнесовые проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды ", - предостерег Зеленский.

Напомним, 8 августа американская разведка заявила, что Российская Федерация в публичном пространстве делает все для недопущения победы на выборах кандидата от демократов Джо Байдена.

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