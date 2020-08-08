Американская разведка: Китай не желает переизбрания Трампа, а Россия против победы Байдена

8 августа, 2020, 13:13

Китайская Народная Республика выражает недовольство по поводу возможного второго президентского срока действующего главы Соединенных Штатов Америки, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Российская Федерация, в свою очередь, в публичном пространстве делает все для недопущения победы на выборах кандидата от демократов Джо Байдена

Об этом говорится в пресс-релизе офиса директора Национальной контрразведки и разведки Уильяма Эванины, опубликованном на его официальном сайте , передает Еспресо.TV .

"Мы считаем, что Китай предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, ни победил благодаря переизбранию", - отмечают американские спецслужбы.

Об этом, по их мнению, в частности, свидетельствует то, как Китай расширяет свои усилия с целью для формирования политической среды в США, давления на политических деятелей, чьи действия, как он считает, не отвечают интересам Китая.

"Его (Китая - ред.) публичная риторика за последние несколько месяцев становится все более критической относительно ответа текущей (президентской - ред.) администрации на COVID-19, закрытие консульства Хьюстона Китая и действий по другим вопросам. Например, она жестоко критикует заявления и действия Администрации по Гонконгу, компании TikTok, правового статуса Южно-Китайского моря и попытки Китая доминировать на рынке 5G. Пекин признает, что все эти усилия могут повлиять на президентскую гонку ", - отмечает пресс-служба Эванины.

Один большой абзац в документе посвящен тактике России. При этом в нем упоминается назван "пророссийским" народный депутат Украины Андрей Деркач.

"Мы считаем, что Россия применяет ряд мер чтобы прежде всего пренебречь бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает антироссийским" истеблишментом ". Это согласуется с публичной критикой Москвы в отношении него, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет претензии по коррупции - в том числе из-за обнародования протекающих телефонных звонков - чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию. Некоторые действующие лица, связанные с Кремлем, также стремятся усилить кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении ", - отмечается в пресс-релизе.

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