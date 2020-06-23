В Кабмине нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября, - Мандзий

23 июня, 2020, 10:22

В Кабинете министров еще нет решения, пойдут ли ученики в школу 1 сентября или продолжится дистанционное обучение

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина .

По ее словам, внутри Кабмина нет решения, как начнется учебный год в школах.

"Безусловно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача - это сохранение здоровья участников образовательного процесса", - пояснила Мандзий .

Она добавила, что живое общение - это суть школы.

Кроме того, Минобразования вместе с Минздравом готовят протоколы, которые будут определять меры безопасности в школах до возвращения детей с 1 сентября.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как овладели материал его ученики", - отметила Мандзий.