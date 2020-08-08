"Барселона" - "Наполи": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

8 августа, 2020, 07:39

Сегодня, 8 августа, испанская "Барселона" принимает итальянский "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч между командами, который состоялся в итальянском Неаполе, завершился результативной ничьей - 1: 1.

Победитель сегодняшней встречи сыграет с победителем матча "Челси" - "Бавария" (первый матч 0: 3). Команды также встретятся в ответном матче сегодня, 8 августа.

Лига чемпионов

1/8 финала

8 августа, суббота

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) (первый матч 1: 1)

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Начало в 22:00

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6 августа стало известно, что "Барселона" в новом контракте с 17-летним футболистом Ансуи Фати прописала отступные в 400 млн евро .