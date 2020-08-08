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Espreso.tvСпорт"Барселона" - "Наполи": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Барселона" - "Наполи": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 8 августа, испанская "Барселона" принимает итальянский "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч между командами, который состоялся в итальянском Неаполе, завершился результативной ничьей - 1: 1.

Победитель сегодняшней встречи сыграет с победителем матча "Челси" - "Бавария" (первый матч 0: 3). Команды также встретятся в ответном матче сегодня, 8 августа.

Лига чемпионов

1/8 финала

8 августа, суббота

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) (первый матч 1: 1)

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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