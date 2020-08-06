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Espreso.tvСпорт"Барселона" установила безумную цену на 17-летнего форварда

"Барселона" установила безумную цену на 17-летнего форварда


фото: Getty Images
"Барселона" в новом контракте с 17-летним футболистом Ансуи Фати прописала отступные в 400 млн евро

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, Барселона "продлит контракт с Фати до 2024 года, а новая сумма отступных за 17-летнего нападающего составит 400 млн евро.

Ансуи Фати находится в системе "Барселоны" с 2012 года. 25 августа 2019 года он сыграл за первую команду "Барселоны" в матче чемпионата Испании с "Бетис" и стал самым молодым дебютантом каталонцев за последние 78 лет.

31 августа прошлого года он забил первый мяч в основе "Барселоны" в ворота "Осасуны" и стал самым молодым автором гола в истории клуба.

Всего на счету Фати 30 матчей и 8 голов за "Барселону", а также 2 матча за молодежную сборную Испании U21.

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