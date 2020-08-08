Предвыборный вечер в Минске: перекрыт центральный проспект, хватание прохожих, штрафы за песню Цоя в авто
Об этом со ссылкой на газету Салидарнасць рассказывает Еспресо.TV.
Пресекались любые попытки приобщиться к традиционному ежедневному флешмобу в поддержку оппозиции и отстранения от власти президента Александра Лукашенко, который каждый раз начинается в 19:00.
"ОМОН" и внутренними войсками задерживались, в т.ч. в грубой форме, с применением физической силы, люди с белыми повязками на руках (опознавательный знак оппозиционеров), а также случайные прохожие, останавливались автомобили из которых громко звучала де-факто запрещена сейчас в Беларуси песня Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца" , а те, кто был за рулем, штрафовались.
Известно о 12 задержанных. Среди них снова есть велосипедисты .
На некоторое время даже перекрывалось движение по проспекту Независимости, чтобы туда на авто не прибывали новые участники флешмоба.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-