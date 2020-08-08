Предвыборный вечер в Минске: перекрыт центральный проспект, хватание прохожих, штрафы за песню Цоя в авто

8 августа, 2020, 23:15

Вечером в субботу, 8 августа 2020 года, белорусские силовики прибегли к "усиленным мерам безопасности" в центре Минска

Об этом со ссылкой на газету Салидарнасць рассказывает Еспресо.TV.

Пресекались любые попытки приобщиться к традиционному ежедневному флешмобу в поддержку оппозиции и отстранения от власти президента Александра Лукашенко, который каждый раз начинается в 19:00.

"ОМОН" и внутренними войсками задерживались, в т.ч. в грубой форме, с применением физической силы, люди с белыми повязками на руках (опознавательный знак оппозиционеров), а также случайные прохожие, останавливались автомобили из которых громко звучала де-факто запрещена сейчас в Беларуси песня Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца" , а те, кто был за рулем, штрафовались.

Известно о 12 задержанных. Среди них снова есть велосипедисты .

На некоторое время даже перекрывалось движение по проспекту Независимости, чтобы туда на авто не прибывали новые участники флешмоба.

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