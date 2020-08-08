На Львовщине 5 человек умерло от Covid-19 в сутки, 154 - заболело

8 августа, 2020, 09:53

По состоянию на утро 8 августа 2020 года во Львове и Львовской области подтверждено 10726 случаев инфицирования коронавирусом, из них прибавилось новых 154 положительных теста

Среди них - 72 львовян, передает "Еспресо.Запад".

По летальным случаям: в целом их насчитывается уже 299, из которых 5 смертей только за эти сутки.

В то же время 2906 пациентов выздоровели, из которых 84 также в течение прошлых суток. Еще почти 13000 человек на Львовщине до сих пор с подозрением на коронавирус. К этой цифре прибавилось 154 новых человек.

Всего за весь период карантина во Львовский областной инфекционной больницы обратились 7519 человек госпитализированы - 1596, на амбулаторном лечении - 5923 человека, выписаны - 1387 человека. Сейчас в больнице находится 209 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 4 человека.

В восьмой городской клинической больницы по состоянию на утро находится 68 пациентов, в первую городской клинической больницы - 84 пациента, в больнице скорой медицинской помощи - 119 пациентов.

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